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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft, OpenAI'nin rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, OpenAI'nin rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu

        ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:07
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        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
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        Microsoft tarafından yapılan açıklamada, yeni ortaklığın Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesinin ve dağıtımının hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, yeni ortaklık kapsamında Mistral AI'nın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

        Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Mistral AI ile olan ortaklığın, güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik ortak taahhüdü üzerine kurulduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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