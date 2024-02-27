Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi

Van'da "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, dün Van-Hakkari kara yolunda çığın düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Güzeldere Geçidi bölgesinde dün düşen çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Van-Hakkari kara yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Sabah saatlerinde birçok kurumdan teknik personelin bulunduğu "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, çığın düştüğü bölgeye gitti.

Güzergahtaki kar tabakasını ölçen, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol eden komisyonun incelemesinin ardından yolun trafiğe açılıp açılmayacağına karar verilecek.

- Araç kuyruğu oluştu

Yolun dün akşamdan bu yana kapalı tutulması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgedeki dinlenme tesislerine yakın yerlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar, yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürücülerden Nusret Alp, "05.00'ten bu yana buradayım. Yolda çığ riski var. Bu yüzden bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, çığın sürüklediği minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavilerin ardından taburcu edildi.