Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı

Arjantin'in Antarktika bilimsel araştırma istasyonu Primavera Üssü'ndeki bilim insanları, ölen iki kutup martısını inceledi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bilim insanları, iki kutup martısında kuş gribi görüldüğüne işaret ederek bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğunu kaydetti.