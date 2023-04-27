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Kuş gribinin gelincikler arasında etkin bir şekilde yayıldığı tespit edildi

Virologların kuş gribinin gelinciklerde etkin bir biçimde yayıldığını keşfetmesiyle yeni pandemi endişesi ortaya çıktı

Kuş gribinin gelincikler arasında etkin bir şekilde yayıldığı tespit edildi
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HABERTURK.COM

Kanada'daki bilim insanları kızıl şahinlerden gelen H5N1'in gelincikler arasında yayıldığını tespit etti.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, bilim insanları, kuş gribinin gelinciklerde etkili bir şekilde yayıldığı ve bunun yeni bir pandemiye yol açabileceğini açıkladı.

İNSANLARA YAYILABİLİR Mİ?

Uzmanlar, patojenin (hastalık oluşturan her türlü organizma ve madde) insanlara yayılmaya bir adım daha yaklaştığını gösterdiğini iddia ederek bu keşfi çok endişe verici olarak nitelendirdi. Bunun, memelilerin hastalığı sadece bireysel olarak kapmakla kalmayıp başkalarına da yayabileceğini açıkça doğruladığı bilinen ilk çalışma olduğu belirtildi.

Ancak bazı uzmanlar, memeliden memeliye bulaşmayı kolaylaştıran virüs mutasyonlarının bu durumu değiştirebileceğinden endişe ediyor.

ENFEKTE KUŞLA YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Bulaştığı kişilerin yüzde 50'sine yakınını öldüren H5N1'in bugüne dek dünya genelinde 900'den az insanı etkilediği kaydedildi.

H5N1 virüsü genellikle, ölü ya da canlı enfekte bir kuşla yakın temas yoluyla bulaşıyor. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan yeni bir araştırma, H5N1'in birden fazla memeli türünde ölümcül hastalığa yol açabileceğini ortaya koydu.

Kanadalı araştırmacılar, gelincikleri dört H5N1 türünden biriyle enfekte etti. Bilim insanları insanlara benzer bir solunum yapısına sahip oldukları için çalışmada gelincikleri tercih etti. Böylece uzmanlar, virüsün insanlarla nasıl etkileşime gireceği konusunda fikir sahibi olacaktı.

Makalede, enfekte bir kuştan izole edilen bir H5N1 türüyle doğrudan temasın, ölümcül sonuçlarla sonuçlandığı belirtildi. Bu durum, söz konusu türün daha yüksek derecede bulaşmaya izin veren belirli adaptasyonlar geliştirmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

"BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK KİŞİLERDE TEHLİKELİ OLABİLİR" UYARISI!

Araştırmacılar, böyle bir türün insanlara sıçraması halinde sonuçların felaket olabileceği konusunda uyardı.

Bu türe karşı bağışıklık yok denecek kadar az olduğundan, sürekli bulaşma yeteneğine sahip bir H5N1 insanlara sıçradığında, bunun muhtemelen bağışıklığı düşük kişilerde yıkıcı bir sonuç doğurabileceği belirtildi.

İlaç endüstrisi danışmanı ve BioNiagara'nın kurucusu John Fulton, H5N1'in Covid'den 100 kat daha kötü bir tehdit oluşturabildiğini söyledi.

Fulton, sözlerine şöyle devam etti: "Bu keşif çok endişe vericidir ve hükümetler H5N1 kuş gribinin önlenmesi ve tedavisine yönelik aşı ve terapötikler için tüm yüksek potansiyelli üretim kapasitesini araştırarak ve derhal harekete geçmelidir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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