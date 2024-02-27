Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı, Temmuz 2023'te boşandı. Murat Osman Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.



Ebru Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;



Hamdi Vardar... 1991 - 1993



Ömer Durak... 2002 - 2003



Reza Zarrab... 2010 - 2021