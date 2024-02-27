Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Gündeş, bugün evleniyor - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş ile Murat Osman Öztekin; "İki bayram arası olmasın" diyerek nikâh tarihini öne çekti

        Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini resmiyete döküyor. Çift, bugün Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'nda evlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ebru Gündeş'in mutlu günü...
        7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri sona eren Ebru Gündeş, bugün yeniden nikâh masasına oturacak.

        Aslında evlilik planı Ramazan Bayramı sonrası için yapılmıştı. "İki bayram arası olmasın" diyerek evlilik tarihini öne çekti.

        2

        2023'ün son aylarında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirecek. Gündeş ile Öztekin, nikâh töreninin ardından 15 kişinin yer alacağı bir yemek organizasyonu düzenleyecek.

        3

        Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı, Temmuz 2023'te boşandı. Murat Osman Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.

        Ebru Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;

        Hamdi Vardar... 1991 - 1993

        Ömer Durak... 2002 - 2003

        Reza Zarrab... 2010 - 2021

        #ebru gündeş
        #Murat Osman Özdemir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı
        Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine rastlandı
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"