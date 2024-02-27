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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)

        KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDIDün minibüsteki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı çığ sonrası, yeni bir çığ ihtimaline karşı kapatılan Van- Hakkari kara yolu, 16 saat sonra ulaşıma açıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir risk olmadığı tespit edildi. Bekletilen araçlar da yollarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:02
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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)
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        KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDIDün minibüsteki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı çığ sonrası, yeni bir çığ ihtimaline karşı kapatılan Van- Hakkari kara yolu, 16 saat sonra ulaşıma açıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir risk olmadığı tespit edildi. Bekletilen araçlar da yollarına devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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