Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3) KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDIDün minibüsteki 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı çığ sonrası, yeni bir çığ ihtimaline karşı kapatılan Van- Hakkari kara yolu, 16 saat sonra ulaşıma açıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir risk olmadığı tespit edildi. Bekletilen araçlar da yollarına devam etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:02 facebook

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