Önceden online olarak Türkçe öğrenmeye çalıştım. Fakat yüz yüze hocam ve arkadaşlarımla birlikte öğrenirken daha rahat, güzel ve zevkli oluyor. Türkiye güzel, benim ülkem Türkiye'ye göre biraz küçük. Türkiye'deki insanları çok seviyorum ve onlar da beni seviyor. Türkiye'nin manzaraları çok güzel, Kore de güzel ama burada deniz, yüksek dağlar ve tarihi yerler var, o yüzden çok seviyorum" diye konuştu.