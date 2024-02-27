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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, yaklaşık 454 milyon dolar cezaya çarptırıldığı davayı temyize götürdü - Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump, yaklaşık 454 milyon dolar cezaya çarptırıldığı davayı temyize götürdü

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada verilen 454 milyon dolar para cezası kararını temyize götürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:37
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        Trump dev para cezasında temyize gitti
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında açılan ve yaklaşık 454 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı emlak sektöründeki dolandırıcılık davasını temyize götürdü.

        Trump'ın avukatları, Temyiz Mahkemesine sundukları dilekçede, tazminat kararına itiraz etti.

        Avukatlar, temyiz başvurusunda, hükmü veren yargıç Arthur Engoron hakkında "yetkisini kötüye kullanma", "yetkisini aşma" ve "kararda hukuki veya olgusal bir hata" olup olmadığının araştırılması talebinde bulundu.

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        Engoron'un hükmettiği yaklaşık 355 milyon dolar para cezasının, faizle yaklaşık 454 milyon dolara çıktığı ve Trump'ın ödemesi gereken tutarın günde yaklaşık 112 bin dolar arttığı kaydediliyor.

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        Temyiz Mahkemesi, Engoron'un kararını bekletme, ceza tutarını düşürme, cezayı değiştirme veya tamamen iptal etme yetkilerine sahip bulunurken; Trump aleyhinde karar çıkması halinde ise eski Başkan'ın avukatlarının kararı bir üst mahkemeye taşıyabileceği belirtiliyor.

        TRUMP HAKKINDAKİ EMLAK DOLANDIRICILIĞI DAVASI

        Trump, çocukları ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin dava, 2 Ekim 2023'te başlamış ve 11 Ocak'ta sona ermişti.

        Trump'ın avukatları dava sürecinde, New York Başsavcısı Letitia James'in iddianamesinin yasal mekanizmasına itiraz etmiş ve Engoron'un önyargılarla karar verdiğini savunmuştu.

        James'in iddianamesi, Trump'ın, 3 çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek Trump ve çocuklarının, New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, aynı zamanda 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

        Davadaki ifadelerinde net varlığının birkaç milyar dolar olduğunu savunan Trump, mülk ve yatırımlarının yanı sıra yaklaşık 400 milyon dolar nakit parası olduğunu kaydetmişti.

        Karşı karşıya olduğu hukuki süreçler arasında en maliyetlisinin Engoron'un kararı olduğunu belirten Trump, "mükemmel bir şirket kurduğu, bolca nakit, harika binalar, harika her şeyi elde ettiği" için cezalandırıldığından şikayet etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD

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