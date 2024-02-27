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        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı

        VAN'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 83 kilo 757 gram uyuşturucu, kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19- 25 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:37
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        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
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        VAN'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 83 kilo 757 gram uyuşturucu, kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19- 25 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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