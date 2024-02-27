Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı

VAN'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 83 kilo 757 gram uyuşturucu, kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19- 25 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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