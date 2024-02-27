Bahçesaray'da düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar tarafından müdahale edilen hastanın travma riski nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düşme sonrası travma şüphesi olan hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

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