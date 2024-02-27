Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Bahçesaray'da düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçesaray'da düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düşme sonrası travma şüphesi olan hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

        Doktorlar tarafından müdahale edilen hastanın travma riski nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Evlendi
        Evlendi
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?

        Benzer Haberler

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıld...
        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıld...
        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi
        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi
        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)
        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)
        Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönmek için 20 yıl bek...
        Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönmek için 20 yıl bek...