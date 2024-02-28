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        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:28
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        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
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        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Erciş ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

        Erciş ilçesinde de "tefecilik" operasyonları kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 2 ev ve 2 iş yerinde yaptıkları aramada, av tüfeği, 63 dolu senet, 9 boş senet ve ajanda ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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