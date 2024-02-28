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        Van'da akademisyenler "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı hazırladı

        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görevli akademisyenler, yargılama süreçlerinin kısaltılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:03
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        Van'da akademisyenler "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı hazırladı
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        EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görevli akademisyenler, yargılama süreçlerinin kısaltılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı geliştirdi.

        Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Burak Görentaş ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Taner Uçkan, 4 yıl önce yapay zekanın yargılama sisteminde de kullanılması amacıyla çalışma başlattı.

        Yürüttükleri projeyle sayfalarca dava dosyasını birkaç saniyede hafızasına kaydedebilen, hukuki algoritmaların tanımlandığı "Sanal Yargıç" programını hazırlayan Görentaş ve Uçkan, programın işleyişini test etmek için uyuşmazlık mahkemelerinin sonuçlanmış 6 bin 20 kararını sisteme yükledi. Akademisyenler, yaptıkları kontrollerde programın yüzde 87 doğruluk payına ulaştığını belirledi.

        Görentaş, AA muhabirine, teknoloji dünyasının gelişiminde önemli rol oynayan yapay zekanın hukuk alanında kullanımı amacıyla 4 yıl önce çalışma başlattıklarını söyledi.

        Yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdikleri program sayesinde dava dosyalarının daha kısa sürede sonuçlanabileceğini anlatan Görentaş, şunları kaydetti:

        "Çalışmamızın sonucunda karşımıza hakim gibi karar veren bir sistem ortaya çıktı. Sistemimizi 'Sanal Yargıç' diye adlandırdık. Böyle bir programın hukuk sistemine entegre olması, yargılama süreçlerini çok hızlandıracak, hakim, savcı ve avukatların işini kolaylaştıracak. Çalışmamızı şu an için uyuşmazlık mahkemesi kararlarıyla sınırlandırdık ancak Anayasa Mahkemesi kararlarına da entegre edebiliriz. Böylece kararların hızlı şekilde çıkmasını sağlayabiliriz."

        Görentaş, sistemin çok etkili olacağını düşündüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

        "İnsanlar artık şunu görmeye başladı. Yapay zeka hayatın her alanında. Hukukta da kullanılacak. Sistemimize uyuşmazlık mahkemesinin 6 bin 20 kararını tanıttık. Sanal Yargıç Sistemi'ne tanıttığımız kararlardan her biri en az 30 sayfadan oluşuyor. Yapay zeka hakimimiz, bu kararı bir saniyede hafızasına alarak ezberliyor. Bir insanın yapamayacağı muhteşem bir sistem. Çalışmamız yüzde 87 doğruluk payına sahip. Destek verilirse sistemimizi Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkemelere de entegre edebiliriz. Bize destek veren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı'ya teşekkür ederim."

        - "Doğruluk oranını yüzde 95'in üzerine çıkarabiliriz"

        Uçkan ise henüz başlangıç aşamasında olan projeyi daha da geliştireceklerini ifade etti.

        Çalışmalarını uyuşmazlık mahkemesi üzerine yaptıklarını dile getiren Uçkan, "Diğer mahkeme kararları üzerine de çalışmalar yapacağız. Elde ettiğimiz yüzde 87'lik doğruluk payını, önceden alınan kararların daha doğru formatta bize sunulması halinde yüzde 95'in üzerine çıkarabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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