Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında
VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 113 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 113 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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