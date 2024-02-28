Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 113 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:45 facebook

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