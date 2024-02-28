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        Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında

        VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 113 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:45
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        Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında
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        VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 113 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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