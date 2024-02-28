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        Van'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:25
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        Van'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Abdurrahmangazi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin ikinci katında yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu kontrol altına aldı.

        Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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