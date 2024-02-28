Van'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Abdurrahmangazi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin ikinci katında yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahalesi sonucu kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu.
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