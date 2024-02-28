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        Van'da iş yerinde çıkan yangına TOMA ile müdahale

        VAN'da, mobilya ve inşaat malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Çevik Kuvvet'e ait TOMA aracıyla müdahale edilerek, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.Tuşba ilçesi Abdurahman Gazi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki mobilya ve inşaat malzemesi satılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinde dumanların yükselmesi üzerine, bölgeye 12 itfaiye aracı ile 24 personel sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden de destek istenmesi üzerine, alana Çevik Kuvvet'e ait 2 TOMA da getirildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte, çevreye sıçramadan söndürdü. İş yerinde büyük çaplı zarar meydana geldiği bildirilen yangının çıkış nedeninin ise ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:11
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        Van'da iş yerinde çıkan yangına TOMA ile müdahale
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        VAN'da, mobilya ve inşaat malzemesi satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Çevik Kuvvet'e ait TOMA aracıyla müdahale edilerek, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.Tuşba ilçesi Abdurahman Gazi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde akaryakıt istasyonunun hemen yanındaki mobilya ve inşaat malzemesi satılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinde dumanların yükselmesi üzerine, bölgeye 12 itfaiye aracı ile 24 personel sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden de destek istenmesi üzerine, alana Çevik Kuvvet'e ait 2 TOMA da getirildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte, çevreye sıçramadan söndürdü. İş yerinde büyük çaplı zarar meydana geldiği bildirilen yangının çıkış nedeninin ise ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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