Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Prof. Dr. Adızel: Kuş türlerinin konakladığı sulak alanlar yok olma tehlikesi altında

        YAĞIŞLARIN azalması ve artan buharlaşmayla Van Gölü havzasındaki baraj, göl, gölet gibi su kaynaklarının su seviyesi düşerken, havzada yüzlerce kuş türünün konaklandığı sulak alanlar da kuraklıktan nasibini aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, kuraklığın havzadaki sulak alanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Kuraklık nedeniyle bu yıl özellikle flamingolar kışın havzayı terk etmedi. Küresel ısınmayla ilgili tüm dünyanın acil önlem alması gerekir" dedi.Van Gölü havzasındaki bazı baraj, göl, gölet gibi su kaynaklarının su seviyesi son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle düşerken, bazıları ise tamamen kurudu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü ise alan kaybetmeye devam ediyor. Kuş türlerinin yaşam alanları olan havzadaki sulak alanlar da kuraklıktan nasibini aldı.YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, üniversite olarak 1991'den beri Van Gölü havzasındaki kuşlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda havzada 240 kuş türü belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Adızel, "Bu kuş türleri düzenli olarak her yıl Van Gölü havzasına gelip konaklıyor. Ancak, bunun yanında düzenli gelmeyen ve henüz bizim tespit edemediğimiz kuş türleri de var. Araştırmalar devam ederse 300'e yakın kuş türünün olduğunu tespit edeceğiz. Üniversite olarak, bölüm olarak yaptığımız iş iki temele dayanıyor. Birincisi; Van Gölü havzasındaki önemli alanları ve bu alanlarda yaşayan kuş türleri tespiti. Yani envanter çalışması yapmak, elimizde hangi değerler var onları ortaya çıkarmak. İkinci aşamada ise devletin bu işle ilgili birimleriyle ortaklaşa bu değerleri alanları, bunların yetki sınırları içeresinde koruma altına almaya çalışmak. Bizim temel çalışmalarımız bunlar" dedi.'VAN ESKİSİ KADAR SOĞUK OLMUYOR'Prof. Dr. Adızel, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelip Van Gölü havzasında bir süre konaklayan flamingoların, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ettiklerini, ancak bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle flamingoların havzadaki sazlık alandan ayrılmadığını belirtti. Prof. Dr. Adızel, "Flamingo ve diğer kuş türleri normalde kış mevsiminde Van Gölü havzasını terk ediyordu. Bu yıl flamingolar gitmedi. Biz bunu da genel olarak küresel ısınmaya bağlıyoruz. Yani, Van eskisi kadar artık çok soğuk olmuyor. Van Gölü havzası da kuraklıktan etkileniyor. Havzada bulunan sulak alanlardaki bazı kuş türlerinin göç olayını da etkilemiş oluyor" diye konuştu.'HAVZADAKİ SAZLIKLAR DA KURAKLIKTAN ETKİLENDİ'Kuraklığın, özellikle Van Gölü havzasındaki sazlıkları etkilediğini anlatan Prof. Dr. Adızel, şöyle devam etti:"Van Gölü havzası kuraklıktan etkilendi. Ama onun ötesinde özellikle suyu sığ olan, yani çok derin olmayan Van Gölü havzasında ve bu bölgede bulunan göletlerin kısmen ya da tamamen kurumasına neden oluyor. Saray bölgesindeki Akgöl, bu yaz tamamen kurudu. Onun dışında kıyı çizgisinin değişmesine neden oluyor. Kıyılar sulak alanlarla buluşma noktalarıdır. Su çekildiği zaman bu kıyı çizgisi de suyla birlikte suya doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla sazlık ve bataklık alanlar susuz kalıyor ve zamanla kurumaya başlıyor. Bu da kıyı çizgisinde birtakım dengesizliklere neden oluyor. Bu da kıyıdaki su kuşlarını etkiliyor. Kuraklık sulak alanları olumsuz yönde etkiyor. Kuşların konakladığı bu bölgeler kuraklıktan nasibini alıyor. Maalesef yok ediliyor. Durum böyle olunca da yeni kıyı çizgisinde yeni noktaların açılması da zaman alıyor. Bütün dünya olarak küresel ısınmayı önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Bireysel olarak en azından suya ve çevreye zarar verecek faktörleri daha az kullanmak, daha dikkatli kullanmak, daha akıllı tarım sulamasına geçmek, gölleri, nehirleri besleyen özellikle tarım sulamasını minimuma indirmek gerekir."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Adızel: Kuş türlerinin konakladığı sulak alanlar yok olma tehlikesi altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAĞIŞLARIN azalması ve artan buharlaşmayla Van Gölü havzasındaki baraj, göl, gölet gibi su kaynaklarının su seviyesi düşerken, havzada yüzlerce kuş türünün konaklandığı sulak alanlar da kuraklıktan nasibini aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, kuraklığın havzadaki sulak alanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Kuraklık nedeniyle bu yıl özellikle flamingolar kışın havzayı terk etmedi. Küresel ısınmayla ilgili tüm dünyanın acil önlem alması gerekir" dedi.Van Gölü havzasındaki bazı baraj, göl, gölet gibi su kaynaklarının su seviyesi son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle düşerken, bazıları ise tamamen kurudu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü ise alan kaybetmeye devam ediyor. Kuş türlerinin yaşam alanları olan havzadaki sulak alanlar da kuraklıktan nasibini aldı.YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, üniversite olarak 1991'den beri Van Gölü havzasındaki kuşlarla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda havzada 240 kuş türü belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Adızel, "Bu kuş türleri düzenli olarak her yıl Van Gölü havzasına gelip konaklıyor. Ancak, bunun yanında düzenli gelmeyen ve henüz bizim tespit edemediğimiz kuş türleri de var. Araştırmalar devam ederse 300'e yakın kuş türünün olduğunu tespit edeceğiz. Üniversite olarak, bölüm olarak yaptığımız iş iki temele dayanıyor. Birincisi; Van Gölü havzasındaki önemli alanları ve bu alanlarda yaşayan kuş türleri tespiti. Yani envanter çalışması yapmak, elimizde hangi değerler var onları ortaya çıkarmak. İkinci aşamada ise devletin bu işle ilgili birimleriyle ortaklaşa bu değerleri alanları, bunların yetki sınırları içeresinde koruma altına almaya çalışmak. Bizim temel çalışmalarımız bunlar" dedi.‘VAN ESKİSİ KADAR SOĞUK OLMUYOR’Prof. Dr. Adızel, her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden nisan aylarında gelip Van Gölü havzasında bir süre konaklayan flamingoların, kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ettiklerini, ancak bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle flamingoların havzadaki sazlık alandan ayrılmadığını belirtti. Prof. Dr. Adızel, "Flamingo ve diğer kuş türleri normalde kış mevsiminde Van Gölü havzasını terk ediyordu. Bu yıl flamingolar gitmedi. Biz bunu da genel olarak küresel ısınmaya bağlıyoruz. Yani, Van eskisi kadar artık çok soğuk olmuyor. Van Gölü havzası da kuraklıktan etkileniyor. Havzada bulunan sulak alanlardaki bazı kuş türlerinin göç olayını da etkilemiş oluyor" diye konuştu.'HAVZADAKİ SAZLIKLAR DA KURAKLIKTAN ETKİLENDİ'Kuraklığın, özellikle Van Gölü havzasındaki sazlıkları etkilediğini anlatan Prof. Dr. Adızel, şöyle devam etti:“Van Gölü havzası kuraklıktan etkilendi. Ama onun ötesinde özellikle suyu sığ olan, yani çok derin olmayan Van Gölü havzasında ve bu bölgede bulunan göletlerin kısmen ya da tamamen kurumasına neden oluyor. Saray bölgesindeki Akgöl, bu yaz tamamen kurudu. Onun dışında kıyı çizgisinin değişmesine neden oluyor. Kıyılar sulak alanlarla buluşma noktalarıdır. Su çekildiği zaman bu kıyı çizgisi de suyla birlikte suya doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla sazlık ve bataklık alanlar susuz kalıyor ve zamanla kurumaya başlıyor. Bu da kıyı çizgisinde birtakım dengesizliklere neden oluyor. Bu da kıyıdaki su kuşlarını etkiliyor. Kuraklık sulak alanları olumsuz yönde etkiyor. Kuşların konakladığı bu bölgeler kuraklıktan nasibini alıyor. Maalesef yok ediliyor. Durum böyle olunca da yeni kıyı çizgisinde yeni noktaların açılması da zaman alıyor. Bütün dünya olarak küresel ısınmayı önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Bireysel olarak en azından suya ve çevreye zarar verecek faktörleri daha az kullanmak, daha dikkatli kullanmak, daha akıllı tarım sulamasına geçmek, gölleri, nehirleri besleyen özellikle tarım sulamasını minimuma indirmek gerekir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Van'da "Öğretmen Akademileri İlk De...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Van'da "Öğretmen Akademileri İlk De...
        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında
        Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör gözaltında
        Van'da iş yerinde çıkan yangına TOMA ile müdahale
        Van'da iş yerinde çıkan yangına TOMA ile müdahale
        Van'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Van'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı