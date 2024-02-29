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        Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi

        Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:09
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        Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi
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        Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.

        Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi.

        Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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