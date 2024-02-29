Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi
Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.
Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.
Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi.
Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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