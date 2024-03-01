Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor! Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuk parkında oynarken kaybolan ve Adranos Çayı'na düştüğü tahmin edilen 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin için dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Henüz küçük çocuğun izine rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:55 facebook

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