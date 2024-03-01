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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor! Son dakika Kütahya haberleri

        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuk parkında oynarken kaybolan ve Adranos Çayı'na düştüğü tahmin edilen 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin için dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Henüz küçük çocuğun izine rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:55
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        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, Azerbaycan Parkı’nda tek başına oynayan Mehmet Derin (7), bir süre sonra kayboldu.

        AİLESİ BULAMADI POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Mehmet Derin’i bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

        EN SON GÖRÜNTÜLERİ PARKTA ÇIKTI

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        Yapılan incelemede güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Derin’in en son Azerbaycan Parkı'nda oynadığını görüldü.

        ÇAYA DÜŞMÜŞ OLABİLİR

        AFAD ve jandarma ekiplerince Mehmet Derin’in çocuk parkının yanında bulunan Adranos Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.

        HAVADAN VE KARADAN ARANIYOR

        Dron ile de çayın üzeri ve kıyısı havadan kontrol edildi.

        Henüz Mehmet Derin’in izine rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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