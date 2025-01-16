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        Haberler Gündem Güncel Korkunç bilanço! İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Korkunç bilanço! İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı

        İstanbul'da son günlerde sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:00
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        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
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        İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

        31 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

        Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

        NE OLMUŞTU?

        Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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