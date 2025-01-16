Elon Musk Avrupa siyasetini böldü: Mektup savaşları

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesine büyük destek veren ve dünya siyasetinde önemli bir güç kazanan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa siyasetinde uzun süredir 'gerginlik kaynağı'.

Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere Avrupa siyasetiyle ilgili birçok yorum yapan ve siyasetçileri itham eden Musk'ın Avrupalılar içinde karşı çıkanı çok olduğu gibi destekleyeni de çok.

Avrupa Parlamentosu'nun dört bir yanından milletvekilleri Elon Musk'ın son dönemdeki eylemleri üzerine bir dizi girişim başlattı ve hatta bir tanesi Musk'ı 2025 Nobel Barış Ödülü için önerdi.

Aşırı sağcı Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri'nden Yunan milletvekili Emmanouil Fragkos, Parlamento Başkanı Roberta Metsola'ya hitaben Musk'ı genel kurula hitap etmeye çağıran bir mektup yazdı.

REKLAM

Mektup, çoğunluğu Parlamento'nun sağcı ve aşırı sağcı gruplarından olmak üzere 43 milletvekili tarafından imzalandı. Merkez sağ Avrupa Halk Partisi üyesi Branko Grims ve Romanyalı Sosyalist Maria Grapini de mektubu imzaladı.

Musk'ın 'dijital devrimin öncüsü' olarak nitelendirildiği mektupta davet, 'Avrupa'nın üretkenliğini yeniden canlandırma' ve 'küresel rekabetçiliği sağlama' çabalarının bir parçası olarak çerçevelendirildi.