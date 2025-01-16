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        Haberler Dünya Elon Musk Avrupa siyasetini böldü: Mektup savaşları | Dış Haberler

        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü: Mektup savaşları

        ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa siyasetinde 'deprem' yaratmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'ndan 43 temsilci Musk'ın parlamentoda konuşma yapması için imza toplarken 45 temsilci ise Musk'a karşı harekete geçilmesi için imza attı. Bir Avrupa Parlamentosu temsilcisi, Musk'ı Nobel'e aday göstermek için imza toplamaya başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:17
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        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
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        Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesine büyük destek veren ve dünya siyasetinde önemli bir güç kazanan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa siyasetinde uzun süredir 'gerginlik kaynağı'.

        Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere Avrupa siyasetiyle ilgili birçok yorum yapan ve siyasetçileri itham eden Musk'ın Avrupalılar içinde karşı çıkanı çok olduğu gibi destekleyeni de çok.

        Avrupa Parlamentosu'nun dört bir yanından milletvekilleri Elon Musk'ın son dönemdeki eylemleri üzerine bir dizi girişim başlattı ve hatta bir tanesi Musk'ı 2025 Nobel Barış Ödülü için önerdi.

        Aşırı sağcı Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri'nden Yunan milletvekili Emmanouil Fragkos, Parlamento Başkanı Roberta Metsola'ya hitaben Musk'ı genel kurula hitap etmeye çağıran bir mektup yazdı.

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        Mektup, çoğunluğu Parlamento'nun sağcı ve aşırı sağcı gruplarından olmak üzere 43 milletvekili tarafından imzalandı. Merkez sağ Avrupa Halk Partisi üyesi Branko Grims ve Romanyalı Sosyalist Maria Grapini de mektubu imzaladı.

        Musk'ın 'dijital devrimin öncüsü' olarak nitelendirildiği mektupta davet, 'Avrupa'nın üretkenliğini yeniden canlandırma' ve 'küresel rekabetçiliği sağlama' çabalarının bir parçası olarak çerçevelendirildi.

        Nobel aday adayı Elon

        Fragkos'un mektubunu imzalamakla yetinmeyen Grims, Musk'ı 2025 Nobel Barış Ödülüne de aday gösterdi. Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazılan teklif şu anda imza toplama aşamasında.

        Grims, Musk'ın 'ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik olağanüstü ve başarılı çabaları' nedeniyle ödülü hak ettiğini ve bu çabaları küresel barış ve kalkınma ile ilişkilendirdiğini yazıyor. Mektup ayrıca Musk'ı "X'ten herhangi bir siyasi sansürün uygulanmasına yönelik tüm sistemik seçenekleri" kaldırdığı için de övüyor.

        Karşı mektup: Önlem alın

        S&D milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro da, AB'nin en üst düzey diplomatlarından Kaja Kallas'a bir mektup yazdı. Muro, dijital platformların AB içinde ve ötesinde seçim süreçlerini etkileme potansiyelinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

        Mektubu imzalayanlar arasında çoğunluğu Sosyalistler, Yeşiller ve Sol gruplardan olmak üzere 45 temsilci bulunuyor.

        Mektupta Kallas'a, AB'nin dış politika ve yaptırım çerçevesini seçim süreçlerine yabancı müdahalelere karşı koyacak şekilde genişletmesi ve Musk'ın X'i gibi çevrimiçi platformların ortaya çıkardığı tehditlere karşı AB'nin yeni araçlar geliştirmesi çağrısında bulunuluyor.

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