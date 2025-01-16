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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı! | Son dakika haberleri

        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!

        Denizli'de gebeliği takip eden sağlık görevlileri, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Soruşturmada ise gözaltına alınan Ö.T., ölü doğan bebeği bir araziye gömdüklerini söyledi. Bunun üzerine tarif edilen bölgede arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:33
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        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kasım ayında evde ölü doğan bebeği gömdükleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

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        "ARAZİYE GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

        Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

        Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi. Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

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