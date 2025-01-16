Eskişehir'de, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.

BÖLGEYE JANDARMA SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre, dün gece saat: 22.00 sıralarında yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

ÜÇ GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELMİŞ

Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.