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        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler arasında düzenlenen ses yarışmasında Edanur Hacıoğlu birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:21
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        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
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        Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler arasında düzenlenen ses yarışmasında Edanur Hacıoğlu birinci oldu.

        Başkale Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "O Ses Başkale" yarışmasının finali yapıldı.

        Kültür merkezinde düzenlenen final programında şarkılarını seslendiren öğrencilerden Edanur Hacıoğlu birinci, Aslı Yalçın ikinci ve Rüya Yalçın üçüncü oldu.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik ve çok sayıda vatandaşın izlediği finalde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Yarışmanın ikincisi Aslı Yalçın, "Sahneye çıktığımda çok heyecanlandım. Yarışmada ikinci oldum. Bundan sonra da şarkı söylemeye devam edeceğim." dedi.

        Galeri
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        Galeri
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