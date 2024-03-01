Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı

Sancaklı, "Öğrencilere sıfır atık kavramını tanıtmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde değerlendirebilecekleri konularda farkındalık oluşturmak istedik. Evlatlarımızın evlerindeki atık materyaller güzel birer sanat eserine dönüşmüş. Bu atıkların değerlendirilmesi çevremiz açısından çok önemli." dedi.

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