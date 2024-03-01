Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı

        VAN'da, 4 gün önce çığın sürüklediği minibüste 1 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede ekipler incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da, 4 gün önce çığın sürüklediği minibüste 1 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede ekipler incelemede bulundu. İncelemenin ardından belirlenen noktada kontrollü patlatma yapıldı. Patlatmada yola çığ düşmeyince kara yolu trafiğe açıldı.

        Van- Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde 26 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında çığ düştü. Van yönünden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı. Minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları da bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan 12 kişi de bir gün sonra taburcu edildi.

        Yaşanan olayın ardından kara yolu bir gün ulaşıma kapatıldı. Daha sonra AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrası belirlenen bölgede kontrollü patlatma yapma kararı alındı. Kara yolu, kontrollü patlatma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolun her iki tarafından gelen araçlar güvenli alanda bekletilirken, jandarma yolda önlem aldı. Patlatmada yola çığ düşmeyince, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
        Van'da şehit başkomiserin adının verildiği bot hizmete alındı
        Van'da şehit başkomiserin adının verildiği bot hizmete alındı
        Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi
        Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi