Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı

VAN'da, 4 gün önce çığın sürüklediği minibüste 1 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede ekipler incelemede bulundu. İncelemenin ardından belirlenen noktada kontrollü patlatma yapıldı. Patlatmada yola çığ düşmeyince kara yolu trafiğe açıldı.

Van- Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde 26 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında çığ düştü. Van yönünden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı. Minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları da bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan 12 kişi de bir gün sonra taburcu edildi.

Yaşanan olayın ardından kara yolu bir gün ulaşıma kapatıldı. Daha sonra AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrası belirlenen bölgede kontrollü patlatma yapma kararı alındı. Kara yolu, kontrollü patlatma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolun her iki tarafından gelen araçlar güvenli alanda bekletilirken, jandarma yolda önlem aldı. Patlatmada yola çığ düşmeyince, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.