Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Arvas, beş yıllık milletvekilliği süresince kente iyi hizmetlerin gelmesine vesile olduklarını söyledi.

        Kentte iklim sorunu nedeniyle ciddi su sorununun yaşandığını belirten Arvas, "Kuraklık nedeniyle Van Gölü çekiliyor. Su sorununun giderek arttığı ilçelerde birçok göletin yapılmasına vesile olduk. Toprak Mahsulleri Ofisi kapalıydı yeniden müdürlük olarak faaliyete başlamasına vesile olduk. Madde bağımlıların tedavi edileceği bir merkez yoktu. AMATEM ve ÇEMATEM'i kurduk. Kentin ihtiyacı olan ne varsa ona cevap vermeye çalıştık." dedi.

        Kenti artık AK belediyecilikle buluşturmanın zamanının geldiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

        "Birçok sorunumuz var. Kenti beraber yöneteceğiz. Sorunları tespit edip istişareyle çözüme kavuşturacağız. Eser ve hizmet siyaseti yapacağız. Projelere mimar olacağız. Kazanmak istiyorum. Milletin teveccühü ile seçilmek istiyorum. Partimize, milletimize layık olmaya çalışıyorum. Kazanacağıma inanıyorum. Artık halk bıktı. Halk şehrin gelişmesini istiyor. Şehir gelişmezse kimse kazanamaz. Otogar, çevreyolu, sebze hali belediyenin işi. Eğer kazanırsak ricacı değil icracı olacağız. Şehirlerimize sahip çıkacağız."

        Arvas, konuşmasının devamında kentte hayata geçireceği projelerden ve seçim çalışmalarından söz etti.

        Programa AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ile Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Abdullah Çalım katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Koruma tedbirleriyle yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşamlarını s...
        Koruma tedbirleriyle yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşamlarını s...
        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı
        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı
        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi