Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Koruma tedbirleriyle yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürüyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Gölü havzasında alınan koruma önlemleri sayesinde hem yaralanan yaban hayvanı sayısında önceki yıllara oranla azalma yaşandı hem de bölgedeki yaban hayvanı popülasyonu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruma tedbirleriyle yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Gölü havzasında alınan koruma önlemleri sayesinde hem yaralanan yaban hayvanı sayısında önceki yıllara oranla azalma yaşandı hem de bölgedeki yaban hayvanı popülasyonu arttı.

        Önceki yıllarda terör ve bilinçsiz avlanma nedeniyle sayıları giderek azalan, bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yeniden Van'ın kırsal bölgelerini mesken tutmaya başladı.

        Daha önce küçük grup halinde görülen yaban keçilerinin sayısının koruma önlemleriyle 500'ü aştığı bölgede, bazıları nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş türü de dağlık ve sulak alanlarda görüntülendi.

        Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) yürütülen çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ile güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde, göçmen kuşlar ile yaban hayvanları daha güvenli ortamlarda yaşama ve konaklama imkanı buldu.

        Bu sayede, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan ve bitkin düşen yaban hayvanlarının tedavi edildiği YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvan sayısında da önceki yıllara oranla düşüş yaşandı.

        - "Bu sene hiç görülmemiş kazlar bölgemize geldi"

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgede hem yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de yaban hayvanlarının korunması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

        Van Gölü havzasının sulak alan yönünden zengin olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

        "Türkiye'de bulunan sulak alanlarının 5'te biri bölgemizde bulunuyor. Sulak alanların bozulmamış yapısı ve birçok türden yaban hayvanının görülmesinden dolayı merkezimize gelen hayvan sayısında da çeşitlilik yaşanıyor. Merkezimize önceki yıllarda binin üzerinde yaralı yaban hayvan geliyordu. Geçen yıl bu sayı 500'lere düştü. Bu sayının düşmesi bizi sevindirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün koruma çalışmaları, jandarmanın güvenlik önlemleri alması ve halkın bilinçlenmesinin vesilesi olarak bu sevindirici gelişme yaşandı."

        Sulak alanlarının güvenli olmasının yaralanma sayısını daha da düşüreceğini dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

        "Ekolojik denge kendi doğallığında devam edecek. Eğer biz böyle korumaya devam edersek, sulak alanların yok olmasını engellersek daha çeşitli hayvanlar gelecek. Mesela bu sene hiç görülmemiş kazlar bölgemize geldi. Flamingoların bu dönemde göç etmemesi, ilerleyen günlerde allı turnaların burada kuluçkaya yatacak olması, yakalı toy kuşunun bölgemizde görülmesi çok önemli. Koruma önlemleriyle beraber tehdit oluşturacak herhangi bir şey yapmasak şimdiye kadar görmediğimiz sayıda hayvanı görmüş olacağız. Her tarafı kuş cenneti olan bir bölgeye döneceğiz ve yaban hayvanlarında da bir artış yaşanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu

        Benzer Haberler

        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı
        Çığ sonrası Van- Hakkari kara yolunda kontrollü patlatma yapıldı
        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Van'da "Çocuk Oyuncak Evi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Çatak'ta "sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi" açıldı
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
        Başkale'de öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi
        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi