2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan S.S. (30) ile arkadaşı Y.Ç. (26), 2 yıl önce kiraladıkları otomobille kaza yaptı. İddiaya göre; kazanın ardından Y.Ç., otomobilin 180 bin TL'lik masrafını kiralama şirketine ödedi.

90 BİN TL VERMESİNİ İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre S.S. ise başka bir suçtan cezaevine girip, çıktı. Y.Ç., 23 Şubat'ta bir araya geldiği S.S.'den kiralama şirketine ödediği 180 bin TL’nin yarısı olan 90 bin TL'yi istedi.

5 ARKADAŞI İLE BİR EVE GÖTÜRDÜ S.S., parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Y.Ç. ve beraberindeki İ.T. (23), O.G. (26), B.K. (26), Ö.A. (26) ve Ö.O. (42), S.S.'yi bir eve götürüp, alıkoydu. REKLAM