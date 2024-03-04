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        Van'da "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:00
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        Van'da "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı
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        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı" başladı.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çocuklar için yapılan etkinlikleri çok önemsediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu da olmaz. Öncelikle çocuklarımızın iyi birer okuyucu olması gerekiyor. Kitap okumak boş zamanın işi değil. En özel vaktin okumaya ayrılması lazım. Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyorum. Bunun için kütüphaneler kuruyor, etkinlikler düzenliyor, kitap alımları yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla şu ana kadar yaklaşık 300 okulumuza kütüphane kurduk. Kütüphanelerimize 3,5 milyon kitap kazandırdık. 11 ilçemize bebek ve çocuk kütüphanesi kazandırdık. Edremit'te kütüphane kurduk. Kent merkezinde çok büyük bir halk ve çocuk kütüphanesinin temelini attık."

        Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi ve Van Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan da "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Balcı, çocuklara kitap verdi.

        Birçok ilden çocuk edebiyatında tanınmış yazarların katılımıyla 6 Mart'a kadar devam edecek fuarın açılışına vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kitapseverler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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