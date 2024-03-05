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        Gürpınar Belediye Başkanı Tanış yeni dönem projelerini anlattı

        Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeniden seçilmesi halinde ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:19
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        Gürpınar Belediye Başkanı Tanış yeni dönem projelerini anlattı
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        Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeniden seçilmesi halinde ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanış, "Doğru işlerle yola devam" sloganıyla 17 projesini tanıttı.

        Gürpınar'ın son 5 yılda büyük gelişim kat ettiğini ifade eden Tanış, eser ve hizmet döneminin devam edeceğini söyledi.

        Çalışmalara devam ettiklerini belirten Tanış, "İlçemize bugün olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmek için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 2019'da verdiğimiz sözlerimizin tamamını sizlerin destek ve duasıyla yerine getirdik." dedi.​​​​​​​

        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ise kentin geleceği için önemli adım attıklarını belirtti.

        Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve memlekete fayda sağlamak için mücadele ettiklerinin altını çizen Arvas, "Bu dönemi sizlerin desteğiyle kazanacağız. Birlikte el ele vererek memleketimizi daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

        Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, AK Parti İlçe Başkanı Garbi Erdoğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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