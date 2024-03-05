Van'da kadınlar, Akdamar Adası'nda spor yaptı

Van'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Akdamar Adası'nı gezdi, antrenörler eşliğinde spor yaptı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda tekneyle adaya götürülen kadınlar, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kadın eğitmenler ve antrenörler eşliğinde Van Gölü manzarasında spor yaptı.

Adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezen kadınlar, etkinlikten dolayı İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, kadınlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlediklerini belirten Çiçekay, "Bu kez rotamız Akdamar Adası oldu. Hem spor etkinliklerine hem de Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek kadın eğitmenlerimiz eşliğinde farkındalık çalışması yürüttük. Çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.