Van'da kurum ve STK'lerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, deprem sonrası AYDES üzerinden (SMS yoluyla) tüm arama ve kurtarma personeline acil koduyla toplanma çağrısı yapıldı.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü koordinesinde kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.