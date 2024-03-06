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        Van'da kurum ve STK'lerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

        Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü koordinesinde kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:39
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        Van'da kurum ve STK'lerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
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        Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü koordinesinde kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

        AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, deprem sonrası AYDES üzerinden (SMS yoluyla) tüm arama ve kurtarma personeline acil koduyla toplanma çağrısı yapıldı.

        Kurumda toplanan ekipler, depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yıkımın yaşandığı bölgelere kısa sürede ulaşan ekipler, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

        Bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve son teknolojik cihazlarla enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

        Gerekli ilk yardım ve sağlık tedbirleri alınarak enkaz altından kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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