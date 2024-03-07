Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, esnafla bir araya geldi

AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililerle Azerbaycan Caddesi'nde iş yeri sahipleriyle görüşen, taleplerini dinleyen Yıldırım, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Seçimi kazanmak için sahada çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Ev ev, sokak sokak dolaşarak gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve modern bir şehir inşa etmek için çalışacağız. Halkımızı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bizleri güler yüz ve hoş sohbetle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.