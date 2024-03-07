Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, esnafla bir araya geldi

        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran Belediye Başkan adayı Yıldırım, esnafla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

        AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililerle Azerbaycan Caddesi'nde iş yeri sahipleriyle görüşen, taleplerini dinleyen Yıldırım, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

        Seçimi kazanmak için sahada çalışma yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Ev ev, sokak sokak dolaşarak gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve modern bir şehir inşa etmek için çalışacağız. Halkımızı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bizleri güler yüz ve hoş sohbetle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic

        Benzer Haberler

        Van'daki evlat eyleminde 77'nci hafta; Bize evlatlarımızı versinler
        Van'daki evlat eyleminde 77'nci hafta; Bize evlatlarımızı versinler
        Erciş'te kar yağışı etkili oldu
        Erciş'te kar yağışı etkili oldu
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 391 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 391 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da kar yağışı; 257yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tat...
        Van'da kar yağışı; 257yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tat...
        Van'da kurum ve STK'lerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
        Van'da kurum ve STK'lerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı