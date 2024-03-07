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        Van'daki evlat eyleminde 77'nci hafta; Bize evlatlarımızı versinler

        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 77'nci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:35
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        Van'daki evlat eyleminde 77'nci hafta; Bize evlatlarımızı versinler
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        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 77'nci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Aileler, burada "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, "Bize evlatlarımızı versinler" dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 77'nci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

        'MÜCADELEMİZE KATILIN, KORKMAYIN'

        Eyleme oğlu Abdul Alim için katılan Eyüp Baran, "Çocuğum henüz 9 yaşındayken yolunu kesip, eline patlayıcı verdiler. Şu an 5 parmağı yok. Tedavi ettirdik, sonra da kaçırdılar. 9,5 yıldır arıyorum, şu ana kadar hiçbir haber alamadım. Çocuğum nasıl kaçırıldıysa, aynı şekilde geri istiyorum. Diri mi, ölü mü; hala bir haber alamadım. 5 yıldır oğlum için bu mücadeleyi veriyorum, bundan sonra da bu mücadeleme devam edeceğim. Bütün mağdur ailelere sesleniyorum. Gelin, bizim bu mücadelemize katılın, korkmayın. Kazanacağız, onlar zalimdir. Çocuğuma sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsan; gel, devlete teslim ol. Bize bir mesaj gönder. Gelip, seni alalım" dedi.

        'ÇOCUKLARIMIZI KURDA, KUŞA YEM EDİYORLAR'

        Eyleme katılan Saliha Mert ise 2015'ten beri oğlu Yetiş'ten haber alamadığını belirterek, "İstanbul'da kaçırıldı ve 2016'da da ölüm haberini söylediler. Ama buna inanmıyorum. Bizim çocuklarımızın o dağlarda ne işleri var? Bize evlatlarımızı versinler. Hiçbir şeylerden haberleri yokken onları alıp, o dağlara götürerek kurda, kuşa yem ediyorlar. Oğlum sesimi duyuyorsan; kaç, gel teslim ol. Nasıl düştün onların tuzaklarına, oğlum. Seni bekliyorum. Gel, devlete teslim ol. Şu ana kadar 50 kişiye yakın kişi teslim oldu. Herkes annesinin kucağına gitti. Ne olur sen de gel. Artık bizi bu kapıda kurtar" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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