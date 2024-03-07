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        Van'da 5 bin 850 çiftçiye 580 ton tohum desteği verildi

        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:22
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        Van'da 5 bin 850 çiftçiye 580 ton tohum desteği verildi
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        Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteğinde bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman ülke ekonomisine büyük katkı sunan çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Şehrin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "İlimiz mera ve küçük hayvan varlığıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip. İşini çok iyi yapan çiftçilerimiz var. Onlara destek vermek için buradayız. Çiftçilerimize dün 350 bin meyve fidanı, bugün de 580 ton yem bitkisi tohumu dağıttık. Önlerini açma gayretindeyiz. Üretim olmazsa şehirlerimiz gıdadan yoksun kalır. Besin bulmakta zorlanırız. Çiftçilerimize destek olmalıyız. Yayla yolları açıyor, göletler ve sulama kanalları yapıyoruz. Yüksek rakımlı meralarda güneş enerjili sondajlar kuruyor, sıvat desteği veriyoruz. Koyun projemizle 1727 çiftçiye 171 bin 661 koyun verdik. Hedefimiz olan 1 milyon koyun sayısına en yakın zamanda ulaşacağız. Çiftçilerimize desteğimiz artarak devam edecek."

        Konuşmaların ardından üreticilere 580 ton tohumun dağıtımına başlandı.

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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