UYDU VERİCİ TAKILAN İKİNCİ BOZKIR ŞAHİNİ RUSYA'DA BULUNUYOR

Uydu vericisi 12 Nisan'da takılan diğer bozkır şahini ise doğal ortamına bırakıldıktan sonra bir günde Iğdır ve Kars sınırlarından geçip Ermenistan'a vardı. Aynı gün 130 kilometrelik uçuşla Gürcistan'a ulaşan şahin, burada 10 gün kaldıktan sonra Rusya'ya geçti. Bozkır şahini, 5 bin 93 kilometrelik yolculuğu boyunca en yüksek 2 bin 887 metre irtifaya, en fazla saatte 85 kilometre hıza ulaştı. 22 Nisan'da başlayan Rusya yolculuğunu 12 Mayıs'ta Mortka bölgesine varınca tamamlayan şahin, halen burada bulunuyor.