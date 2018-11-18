İspanya'nın Murcia kentinde oynanan karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde görüşlerine yer verilen İnceefe, "Fiziki yönden kuvvetli olan rakibimizi pas yaparak çözdük ve oyunu hep elimizde tuttuk. Böyle olunca da kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Jenerasyon değişikliğinden dolayı yeni ve geniş bir kadro ile İskoçya maçına çıktıklarını anlatan İnceefe, "Ümit Milli Takım formasını 13 oyuncumuz ilk kez giydi. Kolay bir durum değildi ancak bu kadar değişikliğe rağmen tüm takım tempoyu düşürmeden sürdürebildi. Maçın önemli kazanımlarından birinin bu durum olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesine bulundu.

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