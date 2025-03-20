Vefatından hemen önce kaydedildi

Başarılarla dolu yıllar süren müzik yolculuğunda, farklı jenerasyonlardan dinleyicilere ulaşarak bir kültür mirası oluşturan MFÖ, sürpriz bir akustik albümle dinleyenleri ile olan derin bağlarını son kez Mazhar, Fuat, Özkan ile onurlandırıyor.

Her döneme damga vurmuş unutulmaz MFÖ şarkıları, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle, minimal bir altyapı ve etkileyici bir performans ile sevenlerini yeniden sarıp sarmalayacak ve müzikseverleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

MAZHAR, FUAT, ÖZKAN SON KEZ BİR ARADA! 'MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1' ismiyle yayınlanacak olan ve efsanevi grubun yıllardır en sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren albümün kaydı, grubun değerli üyesi ve Türk müziğinin mihenk taşlarından Özkan Uğur'un derin üzüntü yaratan vefatından önce tamamlandı. Bu sürpriz akustik albüm hem Özkan Uğur’un anısını yaşatacak hem de MFÖ'nün zamansız müziğini bir kez daha dinleyicilere tüm grup üyeleriyle son kez sunacak.

Özkan Uğur’un tüm Türkiye’yi yasa boğan vedasından önce, MFÖ olarak Mazhar, Fuat, Özkan’ın son kez bir araya geldiği albüm, aynı zamanda efsane grubun ilk akustik cover albümü olarak da bir ilke imza atıyor. Yıllardır dillere pelesenk olan, nesilden nesle herkesin çok sevdiği unutulmaz şarkılar bu kez akustik versiyonlarıyla müzikseverlere muhteşem bir deneyim yaşatacak.