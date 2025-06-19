Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Netanyahu'nun durdurulmasını istedi | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Netanyahu'nun durdurulmasını istedi

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin Yahudi halkına çağrıda bulundu. Maduro, "Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro: Netanyahu durdurulmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin Yahudi halkına seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durdurulmasını istedi.

        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler? Haberi Görüntüle

        Devlet televizyonu VTV'deki konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ve Yahudi halkına seslenen Maduro, "Kanımda akan bu miras adına, dünyanın dört bir yanındaki ve işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail Devleti sınırları içinde yaşayan asil Yahudi halkına bir çağrıda bulunuyorum. Savaşı durdurmalısınız, Netanyahu'yu durdurmalı ve tüm komşu ülkelerle olan bu cehennem gibi savaş çılgınlığını, tüm Orta Doğu ve Batı Asya'yı fethetme ve kolonileştirme çılgınlığını sona erdirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 15 Haziran'daki açıklamasında ise "Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!