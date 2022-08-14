VGM bursları, ders zilinin çalmasına kısa bir kala birçok öğrenci ve velilinin gündemine geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine tahsis edilirken, başvuru sürecine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları ne? İşte VGM bursu hakkında tüm detaylar...