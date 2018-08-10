Videoton Fehervar - Debrecen sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında Videoton Fehervar ile Debrecen, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 5 puanlı Videoton Fehervar 5. sırada bulunuyor, Debrecen 7 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Videoton Fehervar, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Debrecen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 239 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Videoton Fehervar kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.85, Debrecen sahadan galip ayrılırsa 3.45 oranını elde edecekler.

Videoton Fehervar son hafta oynanan Diosgyor maçında 2-1 yenildi.

Debrecen, Ujpest karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Videoton Fehervar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Videoton Fehervar, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Debrecen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Debrecen, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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