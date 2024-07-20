Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Trong, 80 yaşında hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunları olan ve bugün hayatını kaybeden Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong için devlet cenazesi düzenlenecek.

Trong, Sovyetler Birliği'nde eğitim görmesine rağmen görev süresince hem Çin ile geleneksel ilişkilerini sürdürdü hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini stratejik bir ortaklığa yükseltti.

Yolsuzluğu tehdit olarak gören Trong, ülkesinde geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı kampanya başlatmıştı.

Vietnam'da 2018'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın yerine iktidardaki VKP Sekreteri Nguyen Phu Trong seçilmişti.