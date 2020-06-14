Başakşehir, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u 2-0 yendi. Goller; Mahmut ve Visca'dan (penaltı) geldi. Ligdeki son 8 maçını kaybetmeyen Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi, 56 puana yükseldi ve aynı puandaki lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.

Penaltıdan ikinci golü atan Visca, "Burada 9 senem geçti, çok şeyler başardık. Türkiye’yi 2. vatanım gibi görüyorum. Bu yılın bizim yılımız olmasını istiyoruz. Avrupa’da devam ediyoruz, bir de şampiyonluk istiyorum. Bu sene inşallah olacak” dedi. Mert Günok ise “Kuruluşumuz 2014’ten bu yana şampiyonluk yarışının içindeyiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah zafere ulaşacağız" şeklinde konuştu.