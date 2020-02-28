Sporting'i 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de gecenin kahramanı Edin Visca, açıklamalarda bulundu. Boşnak futbolcu çok büyük bir zafer kazandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Büyük bir sevinç var. Sporting'i gerçekten geçmek büyük bir sonuç. Hem Başakşehir, hem ülke için. Portekiz'de ilk devre kötü, ikinci devre daha iyi oynadık. Bugün de iyi bir takım performansı sergiledik. 120 dakika topa sahip olduk. Çok pozisyon bulduk. Burası benim evim. 9 sezondur buradayım. Burada tarih yazmak istiyorum hem ligde, hem Avrupa'da. Bu turu başkan Göksel Gümüşdağ, yönetim ve tüm çalışanlara hediye ediyorum. Bu galibiyet herkes için..."

"TÜRKİYE İÇİN!"

"Galibiyet önemli, her gol önemli. Son saniyede uzaktan gol atmak değerli. Penaltıyı kazanınca atacağıma inandım. Hak ediyoruz. Sakindim. Böyle bir penaltı kullanmak istedim. Gerçekten tarih yazdık. Türkiye için, Başakşehir için kazandık. Daha devam edeceğiz. İyi bir takımız, güçlüyüz. İnanıyoruz. Şimdi dinleneceğiz. Pazartesi önemli bir maçımız var."