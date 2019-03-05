Başakşehir en yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda otururken, bu başarıda en büyük paylardan birine sahip olan isim ise Edin Visca oldu.

Malatya deplasmanında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkaran 29 yaşındaki oyuncunun ayrıca 12 tane de asisti bulunuyor. Bu sezon 24 maçta tam 22 gole direkt katkıda bulunan Visca, 7 sezondur Süper Lig’de forma giyiyor.

2011’de 400 bin euroya transfer edilen Boşnak oyuncu, 300 bin euro piyasa değeriyle geldiği Başakşehir’de değerini 11 milyon euroya kadar yükseltti. Edin Visca, 2015-2016 sezonunda çıktığı 34 maçta attığı 17 golle en skorer sezonu yaşamıştı.