Vişne reçeli nasıl yapılır?

Vişne reçeli, ekşi tadıyla, çok lezzetli bir reçel oluyor. Vişne reçeli hem rengi, hem de tadıyla kahvaltılık için iyi bir seçenektir.
Vişne reçeli tarifi malzemeleri:
- 1 Kg Vişne
- 1 Kg Şeker
- Yarım limon suyu
Vişne reçeli tarifi yapılışı
- Vişneler saplarından ve çekirdeklerinde ayrılıp yıkanır.
- Yıkama suyu süzüldükten sonra geniş bir tencereye koyulur.
- Vişnelerin üzerine 1 Kg şeker dökülüp 1 gece beklemeye bırakılır.
- Ertesi gün hafif ateşte reçeller pişirilir.
- Kaynadıkça üzerinde oluşan köpükler, kaşık yardımıyla alınır.
- Vişne reçelinin kıvamı geldiğinde, ocaktan alınıp şişelere boşaltılır.
- Afiyet olsun!
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