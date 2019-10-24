Vişne reçeli nasıl yapılır?

Vişne reçeli, ekşi tadıyla, çok lezzetli bir reçel oluyor. Vişne reçeli hem rengi, hem de tadıyla kahvaltılık için iyi bir seçenektir.

Vişne reçeli tarifi malzemeleri:

1 Kg Vişne

1 Kg Şeker

Yarım limon suyu

Vişne reçeli tarifi yapılışı