Türkiye'ye yakın vizesiz kış tatili yapabileceğiniz seyahat rotaları: Yurt dışının kayak merkezleri
Kış aylarında tatil yapmak isteyenler için yurt dışında birçok seçenek bulunuyor. Türkiye'ye hem yakın hem de bütçe dostu olan vizesiz ülkeler kış turizmi ve kayak meraklıları için oldukça cazip fırsatlar sunuyor
KOPAONİK - SIRBİSTAN
Vize istemeyen en popüler ülkeler arasında olan Sırbistan'da çok sayıda kayak merkezi bulunuyor. Kopaonik Kayak Merkezi en modern ve en gelişmişlerinden birisidir. Toplam 70 km uzunluğunda 24 adet piste sahip olan Kopaonik'te çocuklar için ayrı bir alan bulunur.
Kopaonik'te kayak dışında yapabileceğiniz birçok etkinlikte yer alıyor. Kar motoru, ATV sürüşü, kafe ve barlardaki aktiviteler ile kış tatili yapabilirsiniz.
BREZOVİCA - KOSOVA
Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerinden birisi olan Kosova'nın başkenti Priştine'ye 75 kilometre uzaklıkta olan Brezovica Kayak Merkezi'nde sezon Kasım ayından Mayıs ayında kadar devam ediyor.
ZABLJAK - KARADAĞ
Karadağ'ın kuzeyinde Durmitor Dağı'nda yer alan Zabljak, üç ayrı piste sahip. Ayrıca bölgede tabiat parkı da bulunuyor. En uzun pisti 3 bin 500 metre olan kayak merkezinde 2 bin 630 metrelik pist ve yeni başlayanlar için 800 metrelik pist bulunuyor.
Merkezde kayak ekipmanları kiralanabiliyor ve kayak okulu yer alıyor. Başkent Podgorica havalimanına 170 kilometre mesafe uzaklıkta.
POPOVA SHAPKA - KUZEY MAKEDONYA (MAVROVO)
Kuzey Makedonya'nın iki büyük kayak merkezinden biri olan Popova Shapka'da 5 teleski ve 2 telesiyeje bulunuyor.
1650 metre rakımlı Popoca Shapka Merkezi'nde farklı zorluk derecelerine sahip 12 pistin toplam uzunluğu 20 kilometre.
Ülkenin batısındaki Mavrovo Milli Parkı sınırlarındaki diğer Mavrovo Kayak Merkezi yaklaşık 50 yıldır kış ve yaz turizm sezonunda faaliyet gösteriyor.
Bölgedeki deniz seviyesini bin 255 ila bin 860 metre üzerinde kurulan pistler, kayakseverlere kar yağmadığı dönemlerde de suni kar kullanılarak kayak yapma imkanı sunuyor.
BJELASNİCA - BOSNA HERSEK
Balkanlarda kış turizm sezonunu ilk açan yerlerden birisi olan Bosna Hersek, fiyat açısından oldukça uygun bir yer. 1984 Kış Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan Bjelasnica'da zorluk derecesi 4 farklı pist bulunuyor.
Üstelik Bjelasnica Kayak Merkezi, Saraybosna'ya sadece 20 dakika mesafede.
GUDAURİ - GÜRCİSTAN
Gudauri Kayak Merkezi'nin toplam pist uzunluğu 57 kilometre, başkent Tiflis'e ise 120 kilometre mesafede. Tiflis Uluslararası Havalimanı'na ise iki saatlik sürüş mesafesindedir.
Kayak sezonu Aralık ayından Nisan ayına kadar sürer. Kayak merkezinde kayak ve snowboard eğitimlerinin yanı sıra yamaç paraşütü de yapılabiliyor. Toplamda 15 adet kayak teleferiği bulunuyor.
ŞAHDAĞ - AZERBAYCAN
Türkler için en yakın kayak rotalarından birisi olan Azerbaycan, Şahdağ Kayak Merkezi'nde suni kar makinesi bulunuyor. Karın az olduğu dönemlerde bile Şahdağ'da kayak yapmak mümkün.
Şahdağ kış sezonu Aralık ortalarında başlıyor ve mevsim şartlarına bağlı olarak Nisan başında sona eriyor.
Kayak merkezi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye 180 kilometre uzaklıkta. Toplam 17 kilometre uzunluğunda pek çok zorluk derecesine sahip olan kayak merkezinde çeşitli oteller mevcut.
Kaynak: AA