Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Seslendirenler: Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade
Senaryo: Robert Smigel, Michael McCullers
Yapımcı: Michelle Murdocca
Terminal
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - İngiltere
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Vaughn Stein
Oyuncular: Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Irons, Mike Myers
Senaryo: Vaughn Stein
Yapımcı: om Ackerley, Matthew Jenkins
Gökdelen (Skyscraper)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Chin han, Roland Moller
Senaryo: Rawson Marshall Thurber
Yapımcı: Dwayne Johnson, Beau Flynn
Mary Shelley
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İngiltere
Tür: Biyografi, Dram, Romantik
Süre: 120Dak.
Yönetmen: Haifa Al-Mansur
Oyuncular: Elle Fanning, Douglas Booth, Maisie Williams, Tom Sturridge, Joanne Froggatt
Senaryo: Haifa Al-Mansur, Emma Jensen
Yapımcı: Rebecca Miller, Amy Baer
Dehşet Yolu
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Gerilim
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ryûhei Kitamura
Oyuncular: Kelly Connaire, Stephanie Pearsohn, Alexa Yeames, Rod Hernandez, Anthony Kirlew
Senaryo: Ryûhei Kitamura, Joey O'Bryan
Yapımcı: Matt Taylor
Kapalak Kızı
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Fatih Gürler, Ramazan Özer
Oyuncular: Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Yapımcı: Fatih Erol, Sedat Tunç
Şeytan Kulesi (The Forlorned)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Andrew Wiest
Oyuncular: Elizabeth Mouton, Colton Christensen, Cory Dangerfield, Larry Laverty, Shawn Nottingham
Senaryo: Andrew Wiest
Yapımcı: Andrew Wiest, Robert Milo Andrus
Bende Kal
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Utku Uçar
Oyuncular: Süheyl Uygur, Sadi Celil Cengiz, Ruhi Sarı, Peker Açıkalın, Hüseyin Elmalıpınar
Senaryo: Utku Uçar
Deniz Kıyısındaki Ev (La Villa)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram
Süre: 107Dak.
Yönetmen: Robert Guédiguian
Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gerard Meylan, Anais Demoustier, Robinson Stevenin
Senaryo: Robert Guédiguian, Serge Valletti
Yapımcı: Robert Guédiguian, Marc Bordure