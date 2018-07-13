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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (13 Temmuz 2018)

Bu hafta, bir süredir beklenen güzel oyuncu Margot Robbie'li Terminal ile birlikte toplam 9 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

13 Temmuz 2018 Cuma, 09:28:49

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Seslendirenler: Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade
Senaryo: Robert Smigel, Michael McCullers
Yapımcı: Michelle Murdocca

OTEL TRANSİLVANYA 3: YAZ TATİLİ - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Yıllardır otelinden çıkmayarak iyice içine kapanmış Dracula'ya kızı Mavis sürpriz bir tatil ayarlar. Bu lüks ve sadece canavarların bulunduğu tatil gemisine ailenin diğer üyeleri ve Dracula'nın arkadaşları da gelmiştir. Geminin kaptanı Erika'ya aşık olan Dracula'nın keyfi yerindedir. Ancak bilmediği birşey vardır, Erika, Dracula'nın eski düşmanı Van Helsing'in varisidir ve Dracula'yı ve diğer canavarları yok etmenin planlarını yapmaktadır. Diğerlerini bu tuzaktan kurtulabilmek için Mavis'in sorumluluk alması gerekecektir.

Terminal

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - İngiltere
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 95Dak.
Yönetmen: Vaughn Stein
Oyuncular: Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Irons, Mike Myers
Senaryo: Vaughn Stein
Yapımcı: om Ackerley, Matthew Jenkins

TERMİNAL - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Adı bilinmeyen bir şehrin tren garında, "Hattın Sonu" adında bir restoranda çalışan güzel garson Annie (Margot Robbie), dışarıdan bakıldığında göründüğünden farklı birşey yaşıyor gibi görünmese de, aslında çok farklı bir paralel hayatı vardır. Annie'nin çalıştığı restorana gelen iki kiralık katil, çok tehlikeli ancak parası bol bir işi kabul ettiklerinde, Annie'nin aslında kim olduğunu ve neler yapabileceğini öğrenecekleri bir maceraya atıldıklarının henüz farkında değildir.

Gökdelen (Skyscraper)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Chin han, Roland Moller
Senaryo: Rawson Marshall Thurber
Yapımcı: Dwayne Johnson, Beau Flynn

GÖKDELEN - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Eskiden FBI'ın rehine kurtarma biriminde çalışmış ve savaşlarda yer almış Will Ford, bir operasyon sırasında sol bacağını kaybettikten sonra emekliye ayrılmış ve gökdelenler için güvenlik danışmanlığı yapmaya başlamıştır. Çin'de bulunan dünyanın en yüksek binası 'The Pearl' için bir güvenlik araştırması yapması gerektiğinde kendisi de ailesiyle birlikte buraya yerleşerek bizzat gözlem yapma şansı bulur. Ancak binada bariz güvenlik açıkları vardır ve bunlar sonucunda binanın 96. katında bir yangın çıkar. Yangının sorumluluğu Ford'a yüklenir. Will Ford'un hem adını temize çıkarmak, hem de binada mahsur kalan ailesini kurtarabilmek tüm bilgi ve cesaretini son damlasına kadar kullanması gerekecektir.

Mary Shelley

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD, İngiltere
Tür: Biyografi, Dram, Romantik
Süre: 120Dak.
Yönetmen: Haifa Al-Mansur
Oyuncular: Elle Fanning, Douglas Booth, Maisie Williams, Tom Sturridge, Joanne Froggatt
Senaryo: Haifa Al-Mansur, Emma Jensen
Yapımcı: Rebecca Miller, Amy Baer

MARY SHELLEY - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
18. yüzyıl İngiltere'sinde doğmuş 16 yaşındaki Mary Godwin (Elle Fanning), genç ve yetenekli şair Percy Shelley (Douglas Booth) ile tanışınca aralarında hem fazlasıyla tutkulu hem de acı verici bir aşk doğar. Aynı zamanda Mary'nin yazma ve insanlık tarihine unutulmayacak bir eser bırakma isteği de uyanmıştır. İçindeki karanlık tarafı keşfettikçe, kimsenin beklemediği başarıyı tamamlamaya o derece yaklaşacaktır.

Dehşet Yolu

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Gerilim
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ryûhei Kitamura
Oyuncular: Kelly Connaire, Stephanie Pearsohn, Alexa Yeames, Rod Hernandez, Anthony Kirlew
Senaryo: Ryûhei Kitamura, Joey O'Bryan
Yapımcı: Matt Taylor

DEHŞET YOLU - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
6 üniversite öğrencisi, bir arabayla geziye çıkmıştır. Issız bir bölgeden geçerlerken lastikleri patlar, lastik değiştirmek için dışarı çıktıklarında ise bunun bir kaza olmadığını, gizemli bir keskin nişancının hedefi olduklarını anlarlar. Açık alanda, nişancının namlusunun ucunda mahsur kalan gençler, hayatta kalmak için sabırlı ve çok çok dikkatli olmak zorundadırlar.

Kapalak Kızı

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Fatih Gürler, Ramazan Özer
Oyuncular: Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Yapımcı: Fatih Erol, Sedat Tunç

KAPALAK KIZI - FRAGMAN
Nova Prospekt'in üyelerinin oynadığı Kapalak Kızı filminde, Giresun'da bir okulda hademelik yapan genç bir kızın öyküsü anlatılıyor.

Şeytan Kulesi (The Forlorned)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Andrew Wiest
Oyuncular: Elizabeth Mouton, Colton Christensen, Cory Dangerfield, Larry Laverty, Shawn Nottingham
Senaryo: Andrew Wiest
Yapımcı: Andrew Wiest, Robert Milo Andrus

ŞEYTAN KULESİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Tom Doherty, ıssız bir adadaki deniz feneri ve yanındaki harabe binaların bekçiliği ve yenilenmesi için açılan ilana başvurup kabul edilmiştir. Ancak bilmediği şey şudur, kendisinden başka kimse bu ilana başvurmaya cesaret edememiştir. Yöre halkı tarafından uğursuzluklarıyla bilinen deniz feneri, karanlık güçleri yeni misafirine musallat edecektir.

Bende Kal

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Utku Uçar
Oyuncular: Süheyl Uygur, Sadi Celil Cengiz, Ruhi Sarı, Peker Açıkalın, Hüseyin Elmalıpınar
Senaryo: Utku Uçar

BENDE KAL - FRAGMAN
Babasından kalan berber dükkanını işleten, müşterilerine tıraş sonrası yaptığı masajlarıyla ünlü Fikret (Süheyl Uygur) için her şey yolundadır. Ancak bir gün dükkanına gelen gelen pazarlamacı Taner (Sadi Celil Cengiz), tüm düzenini alt üst edecektir. Taner'in zoruyla otomatik bir masaj cihazı alan Fikret, kazara ünlü mafya babası Altan'ın ölümüne neden olur. Cesedi ortadan kaldırmak için koltukçu Rıza'dan (Ruhi Sarı) bulduğu bir koltuğu kullanır. Ancak bu sırada koltuk, büyük yanlışlıklar sonucu düzenbaz muhtar adayı Düzgün Söğüş (Peker Açıkalın) ile birlikte Adana'ya doğru yola çıkar. Üç arkadaş, 2 gün içinde Adana'dan koltuğu alıp İstanbul'a dönmek zorundadır, ancak Adana'da türbe muamelesi görmeye başlamış koltuğu geri almak hiç kolay olmayacaktır.

Deniz Kıyısındaki Ev (La Villa)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram
Süre: 107Dak.
Yönetmen: Robert Guédiguian
Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gerard Meylan, Anais Demoustier, Robinson Stevenin
Senaryo: Robert Guédiguian, Serge Valletti
Yapımcı: Robert Guédiguian, Marc Bordure

DENİZ KIYISINDAKİ EV - TÜRKÇE ALTYAZILI EV
Oyunculuk yapan Angèle Barberini (Ariane Ascaride), babası ve kardeşlerinin yaşadığı Güney Fransa'daki sahil kasabasında yaşadığı travmatik bir olay sonrası oradan ayrılmış, 20 yıl geri dönmemiştir. Ancak babası Maurice'in felç kalıp durumunun değişmeyeceği ortaya çıkınca mal paylaşımı yapılması gerekir ve Paris'teki Angèle de yıllar sonra buraya döner. 2 erkek kardeşi, emekli işçi Joseph ve babasından kalan restoranı işleten Armand ile uzun bir zaman sonra bir araya gelir. 3 kardeş bir yandan geçmişteki talihsiz olayla yüzleşecek, bir yandan hiç beklemedikleri yeni bir gelişme sonrası geleceği de düşünmek durumunda kalacaktır.

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