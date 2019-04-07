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Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’ndan fotoğraflar

Giriş: 07.04.2019 - 13:12 | Güncelleme:  

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu tamamlandı. Maratona Kenyalı atletler damga vururken halkın katıldığı koşuda renkli kareler oluştu

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    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’nda hem erkekler hem de kadınlarda Kenyalı atletler şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadınlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi.

  • 2 Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’ndan fotoğraflar
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’nda şampiyonlar belli oldu. 

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    Erkeklerde Kenyalı Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. 

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    Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu. Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti. 

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    Erkeklerde ikinciliği 59 dakika 58 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Abayneh Degu, üçüncülüğü ise 1 saat 1 saniyelik derecesiyle Kenyalı Hillary Kipchumba elde etti. 

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    Kadınlarda ikinciliği 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle Kenyalı Dorcas Tuitoek, üçüncülüğü ise 1 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Helen Tola elde etti.

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    Yarı maratonda yarışan Türk atletlerin de dereceleri merak konusuydu. Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarışmayı 6. sırada tamamladı. 

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    Bir diğer Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya ise 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle 12. oldu. Türk kadınlar kategorisinde Yasemin Can ilk sırada yer alırken, Fadime Çelik ikinci, Fatma Arik ise üçüncü olarak tamamladı.

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