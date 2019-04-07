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Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu. Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti.