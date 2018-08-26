Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ortalığı karıştırdı.. Dakikalar, 20'yi gösterdiğinde gelişen Antalyaspor atağında iki kişinin arasına giren Hakan Özmert ceza yayı gerisinden topu havalandırdı. Adriano'nun kafasından seken topu önüne alan Doukara sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı... Ancak golün sahibi Doukara'nın Hakan Özmert'ten pas aldığı esnada bariz şekilde ofsayt konumunda olduğu görüşü gündeme oturdu. Ancak maçın yan hekim ve orta hakemi Halis Özkahya, golü geçerli saydı...

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜK TEPKİ!

Siyah-Beyazlı oyuncular, itiraz etmesi üzerine Halis Özkahya, VAR'a başvurdu. VAR merkezinden de tartışmalı golle ilgili olarak gol kararı geldi ve Antalyaspor böylece1-0 öne geçti. Bu tartışmalı pozisyonun ardından hem stattaki hem de sosyal medyadaki Siyah-Beyazlı taraftarlar isyan etti. Halis Özkahya'nın yanı sıra VAR sisteminin ne işe yaradığı konusunda mesajlar gönderdiler.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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